Andrea Scanzi: insieme a Vasco Rossi contro i negazionisti (Di giovedì 27 agosto 2020) Continua la battaglia del giornalista Andrea Scanzi contro i negazionisti del Covid. Stavolta, con un post su Facebook, ha sottolineato il suo appoggio a Vasco Rossi. Negli ultimi tempi Scanzi è molto impegnato sul fronte Pandemia. Di recente ha più volte espresso il suo pensiero sull’aumento di casi positivi al Covid-19 e, soprattutto, sul caso Briatore. Tra lui e l’imprenditore piemontese il rapporto non è mai stato dei miglioriArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ilfoglio_it : #AndreaScanzi, il finto nipotino di don Sturzo. Il gagariello del Fatto si vanta di essere in testa alle classifich… - Taxistalobbyst : RT @laperlaneranera: Porro; bassezza sub-umana di chi da Selvaggia Lucarelli ad Andrea Scanzi a Chef Rubio, gioisce per la malattia di Flav… - AnnaP1953 : RT @laperlaneranera: Porro; bassezza sub-umana di chi da Selvaggia Lucarelli ad Andrea Scanzi a Chef Rubio, gioisce per la malattia di Flav… - tigrelt : RT @laperlaneranera: Porro; bassezza sub-umana di chi da Selvaggia Lucarelli ad Andrea Scanzi a Chef Rubio, gioisce per la malattia di Flav… - avvmacellaro : RT @angyco888: Questo quotidiano ormai in crisi, salvato dai suoi debiti milionari grazie ai finanziamenti per il Covid, apre con questo ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Scanzi Andrea Scanzi, il finto nipotino di don Sturzo Il Foglio Nuovo appuntamento con “Sanluri legge”, alla sua quarta edizione

Nuovo appuntamento con “Sanluri legge”, atteso e seguito evento culturale promosso dall’amministrazione comunale, giunto alla quarta edizione, che coinvolge scrittori, artisti e cittadini. “Sono soddi ...

Bergamasca Scherma: al via il nuovo anno, open day il 5 e 12 settembre

Andrea Cassarà, fiorettista della nazionale azzurra e campione olimpionico con 2 ori a squadre e un bronzo individuale, sarà l’ospite speciale degli Open Day organizzati da Bergamasca Scherma sabato 5 ...

Nuovo appuntamento con “Sanluri legge”, atteso e seguito evento culturale promosso dall’amministrazione comunale, giunto alla quarta edizione, che coinvolge scrittori, artisti e cittadini. “Sono soddi ...Andrea Cassarà, fiorettista della nazionale azzurra e campione olimpionico con 2 ori a squadre e un bronzo individuale, sarà l’ospite speciale degli Open Day organizzati da Bergamasca Scherma sabato 5 ...