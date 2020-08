Ancora sangue sull’asfalto: Pietro si schianta con la moto in centro, morto a 22 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Un’altra tragica morte sull’asfalto è avvenuta in provincia di Salerno in seguito all’incidente di una moto contro un’auto. Lo scontro è accaduto nella tarda serata di mercoledì 26 agosto, in pieno centro cittadino del paesino di Polla, in provincia di Salerno. La vittima è un giovanissimo di 22 anni, Pietro Lupo, di origini di Pertosa, provincia di Salerno. Pietro Lupo, in sella alla sua moto si è schiantato violentemente contro un’auto con a bordo due persone, due coniugi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale vicino ed é deceduto in nottata, mentre tra i due coniugi a bordo dell’auto le condizioni più gravi son state riportate dalla donna, liberata ... Leggi su caffeinamagazine

e____a_____ : RT @__Bitw__n_10: per chi avesse ancora dei dubbi, nel corpo di Fabrizio Romano scorre sangue nerazzurro - __Bitw__n_10 : per chi avesse ancora dei dubbi, nel corpo di Fabrizio Romano scorre sangue nerazzurro - bronzoceleste : Oh dai fanculo raga non distraetemi sono ancora al capitolo unissimo del sangue dell'olimpo tacete un po' - tommosprjncess : Avete solo un'ora per votare ancora. Dai, voglio vedere il sangue in questo sondaggio su su - marie_nassar : RT @elisa24102: A quest’ora il sangue del giorno infiamma ancora la gota del prato, e se si sono spente le risse e le sassaiole chiassose ,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora sangue Gioele, trovate tracce di sangue sul cranio. Ha battuto la testa in auto? Adnkronos Gioele, tracce di sangue sul cranio. Ha battuto la testa in auto?

Messina, 27 ago. - Sul cranio di Gioele sono state riscontrate, come apprende l'Adnkronos, delle "micro tracce di sangue" con "infingimento osseo". In altre parole, il bimbo di 4 anni trovato senza vi ...

Outriders: abbiamo provato l’ultima classe del gioco, il Technomancer

Abbiamo avuto la possibilità di provare ancora una volta il nuovo lavoro di People Can Fly, mettendo le mani sull'ultima classe: il Technomancer Che Square Enix stia puntando parecchie delle sue fiche ...

Messina, 27 ago. - Sul cranio di Gioele sono state riscontrate, come apprende l'Adnkronos, delle "micro tracce di sangue" con "infingimento osseo". In altre parole, il bimbo di 4 anni trovato senza vi ...Abbiamo avuto la possibilità di provare ancora una volta il nuovo lavoro di People Can Fly, mettendo le mani sull'ultima classe: il Technomancer Che Square Enix stia puntando parecchie delle sue fiche ...