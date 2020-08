Maltempo in Veneto, sradicato il secolare “cipresso di Goethe” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ecco il momento esatto in cui lo storico "cipresso di Goethe", l'albero caro allo scrittore tedesco che lo citò nel suo libro "Viaggio in Italia" dei primi dell'800 precipita al suolo, sradicato dalla violenza delle raffiche di vento, pioggia e grandine che si sono abbattute sulla città di Verona domenica 23 agosto 2020. Il nubifragio ha colpito anche il famoso "Giardino Giusti", visitato ogni anno da almeno 60mila persone e il patrimonio che vi è custodito con una furia senza precedenti, causando ingenti danni, come si vede in queste immagini.La zona più compromessa è quella bassa, dove i bossi disegnano le geometrie del giardino all'italiana. Vento e grandine hanno provocato la caduta di molti altri alberi, nonché il crollo di parte di un muro perimetrale e di alcuni merli del palazzo. Anche alcune statue sono rimaste ... Leggi su ilfogliettone

