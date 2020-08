Coronavirus, Ilaria Capua: “La comunità scientifica ha fallito, ma la seconda ondata si può ancora evitare” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Quando si parla di ‘seconda ondata‘ si fa riferimento ai ricoveri in terapia intensiva. Per evitare questo non occorrono decreti, ma un’attiva collaborazione della popolazione. È una questione di responsabilità collettiva“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, la virologa Ilaria Capua, professore all’Università della Florida e direttore dell’One health center of excellence. “L’obiettivo del virus è di infettare tutte le persone che incontra per garantirsi la propria sopravvivenza. Era illusorio pensare che con l’estate si sarebbe ‘ritirato’. I virus non pensano e non guardano in faccia nessuno: sono macchine“. Ora però il virus colpisce i più giovani: “Sì, ... Leggi su meteoweb.eu

