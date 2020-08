Tour de France 2020: date, calendario, orari, tv e streaming (Di martedì 25 agosto 2020) Da sabato 29 agosto a domenica 20 settembre ecco finalmente lo spettacolo del Tour de France 2020, l’edizione numero 104 della Grande Boucle che si posiziona a fine estate all’interno di un calendario rivoluzionato dalla pandemia. C’è tanta attesa per le battaglie in salita tra i big che si contenderanno la maglia gialla finale sui Campi Elisi di Parigi. Sportface.it vi racconterà giorno per giorno la corsa Francese con dirette, classifiche aggiornate, video e molto altro ancora. Egan Bernal è il campione in carica, ma non mancheranno gli avversari del colombiano che comunque cercherà di confermarsi. IN TV – Il Tour de France 2020 avrà ampia copertura televisiva: tutte le 21 tappe saranno ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : Stop alle miss sul podio del Tour: “E’ sessismo”. Da quest’anno ci saranno un uomo e una donna - OA_Sport : Tour de France 2020: Fabio Aru gregario di Tadej Pogacar? Il Cavaliere sogna di tornare protagonista - OA_Sport : Ciclismo, Primoz Roglic in dubbio per il Tour de France: “Pensavo di recuperare meglio,non so se sarò a Nizza” - Ferraristefano : @marioadinolfi E all’assenza delle Miss al Tour de France! - Starmarsy : RT @vitasportivait: ??????? #Ciclismo | #TDF2020 Ci siamo, è giunto finalmente il momento del Tour de France! ???? Noi vi presenteremo le 22… -