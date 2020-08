Formula 1 – Marko ci va giù pesante, l’austriaco attacca la Fia: dal passaggio di dati Mercedes-Racing Point all’accordo con la Ferrari (Di martedì 25 agosto 2020) La Red Bull all’attacco: il team di Milton Keynes si scaglia contro Mercedes e Racing Point, appoggiando le proteste di Ferrari e Renault, riguardanti un passaggio di dati sospetto tra le due squadre. Alexander Hassenstein/Getty Images“Naturalmente ci vuole qualcosa di più delle foto: una copia così simile richiede dati e disegni della Mercedes. Quello che hanno fatto Racing Point e Mercedes fa capire che ci sono due colpevoli. Ora la FIA deve fare chiarezza, e non solo su questo”, queste le parole di Marko al Der Spiegel. L’austriaco ha poi aperto una parentesi anche sull’accordo tra FIA e Ferrari: “nessuno ha mai ... Leggi su sportfair

Helmut Marko critica la Formula 1 affermando che ormai sono gli ingegneri a determinare una gara piuttosto che i piloti. Negli ultimi 10 anni la Formula 1 ha raggiunto livelli altissimi dal punto di ...

La Racing Point deve aver ricevuto dati e disegni dalla Mercedes per realizzare una copia competitiva della vettura campione nel 2019: a dirlo Helmut Marko, dopo le parole dell'ex-team boss Colin Koll ...

