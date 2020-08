Bolt positivo al Covid, l’atleta giamaicano: “Non ho sintomi”. Il velocista aspetta la conferma del contagio e fino ad allora si autoisola (Di martedì 25 agosto 2020) Usain Bolt velocista giamaicano sembrerebbe risultato positivo al Covid, ma come spiega in un video pubblicato sul suo profilo Instagram sta aspettando ancora conferma “del protocollo da seguire” e che “non ha sintomi”. “Voglio essere responsabile – dice – e quindi resterò in isolamento lontano dagli amici. L’importante e’ stare al sicuro mi prenderò del tempo”. L'articolo Bolt positivo al Covid, l’atleta giamaicano: “Non ho sintomi”. Il velocista aspetta la conferma del contagio e fino ad allora si ... Leggi su ilfattoquotidiano

