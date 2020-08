Va a un appuntamento al buio in hotel: si trova davanti il suocero, succede il panico (Di lunedì 24 agosto 2020) Viva gli appuntamenti ai buio, fin quando non accendi la luce e ti trovi davanti… tuo suocero. Questa donna va ad un incontro per single, ovviamente senza dirlo al marito, ma quando scopre chi è il suo spasimante sconosciuto, in realtà non è sconosciuto per niente. Inutile dirlo ma la storia non finisce bene. Riuscite ad immaginare una situazione altrettanto imbarazzante? Entrambi mentono, entrambi sono dove non dovrebbero essere perché entrambi sono sposati. Nuora e suocero vanno ad un appuntamento al buio, ma quando “accendono la luce” si ritrovano insieme, l’uno di fronte all’altra. Bel guaio. Tutti e due, infatti, avevano mentito sulla propria identità fingendosi qualcun altro, e per questo erano ... Leggi su velvetgossip

Grandilineo : RT @mindtapes: che bello l'internet di una volta quando tramite profilo fake di strafiga si potevano far convergere n. uomini per lo stesso… - Coccimari : RT @mindtapes: che bello l'internet di una volta quando tramite profilo fake di strafiga si potevano far convergere n. uomini per lo stesso… - mindtapes : che bello l'internet di una volta quando tramite profilo fake di strafiga si potevano far convergere n. uomini per… - AcadiaIsHome : ieri sera mi hanno incastrato in un’uscita a quattro/appuntamento al buio, sono stata tentata fino all’ultimo di ca… - loustvass : Ah pensando a Carolina che si è trovata difronte harry styles in un appuntamento al buio e poi lui ha deciso di scriverle una canzone -

Ultime Notizie dalla rete : appuntamento buio L'uomo che cavalcava nel buio: stasera su Rai1 nuovo appuntamento con Terence Hill Movieplayer.it Show dei Repubblicani e primo fango su Trump. "È crudele e bugiardo"

Un «Trump show» in cui verrà onorata «la grande storia americana»: è questo il segno distintivo della convention repubblicana che prende il via questa sera e si concluderà giovedì con il discorso di a ...

Parcheggi al buio e piazze nel degrado: scatta l'allarme

ROVIGO Degrado più profondo nel centro storico della città. Tra ragazzi colti ad urinare sull'ex pub di piazza Merlin, auto che vanno in contromano in piazzale Di Vittorio e illuminazione del tutto as ...

Un «Trump show» in cui verrà onorata «la grande storia americana»: è questo il segno distintivo della convention repubblicana che prende il via questa sera e si concluderà giovedì con il discorso di a ...ROVIGO Degrado più profondo nel centro storico della città. Tra ragazzi colti ad urinare sull'ex pub di piazza Merlin, auto che vanno in contromano in piazzale Di Vittorio e illuminazione del tutto as ...