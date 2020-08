Meteo, le previsioni del 25 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Per la giornata di martedì 25 agosto le previsioni Meteo indicano ancora qualche residuo di variabilità al Nord ma tempo decisamente migliore rispetto a quanto visto domenica e lunedì con i disagi creati in Veneto (FOTO). Previsti anzi ampi rasserenamenti già a partire dal pomeriggio con temperature in leggero rialzo. Al Centro nuvole sulle zone appenniniche e adriatiche con locali piovaschi, più probabili nelle ore centrali e tempo più soleggiato altrove. Possibili piogge anche al Sud dove le temperature sono registrate in calo rispetto ai giorni precedenti. (LE previsioni) Leggi su tg24.sky

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #24agosto - fanpage : Previsioni meteo 25 agosto: fine dell’ondata di caldo, allerta gialla su 5 regioni - GiadaConte8 : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - astigov : Massime in nuovo aumento fin verso i 30°C, fresco al mattino | Previsioni meteo 25 agosto 2020… - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni del 25 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni Meteo: DOMENICA ESAGERATA, dopo il CALDO arrivano IMPROVVISI TEMPORALI e GRANDINE. Le PREVISIONI iLMeteo.it Meteo Autunno per l’Italia tra caldo e burrasche, poi freddo precoce

AccuWeather prospetta un trend per l’Italia molto sommario per l’Autunno da cui abbiamo estrapolato delle nostre interpretazioni, con l’ausilio anche dei principali modelli matematici stagionali. Inna ...

Meteo devastante su Verona, succederà anche altrove

Il Veneto si è rivelato vulnerabile agli impulsi di aria umida che vengono da oltre le Alpi. Il catino padano, dove con il calore africano si addensano elevatissime concentrazioni di umidità, favorisc ...

AccuWeather prospetta un trend per l’Italia molto sommario per l’Autunno da cui abbiamo estrapolato delle nostre interpretazioni, con l’ausilio anche dei principali modelli matematici stagionali. Inna ...Il Veneto si è rivelato vulnerabile agli impulsi di aria umida che vengono da oltre le Alpi. Il catino padano, dove con il calore africano si addensano elevatissime concentrazioni di umidità, favorisc ...