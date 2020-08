Hill House 2, la data di uscita su Netflix e le prime foto (Di lunedì 24 agosto 2020) Netflix ha annunciato la data di uscita di Hill House 2, e su Vanity Fair USA sono apparse anche le prime foto della seconda stagione della serie, il cui titolo è The Haunting of Bly Manor. Hill House 2 ha una data di uscita: in autunno 2020 la seconda seconda stagione della serie horror arriverà finalmente su Netflix dopo il grande successo della prima, inquietante stagione, uscita due anni fa. Allo stesso tempo Vanity Fair USA ha pubblicato in esclusiva le prime foto della nuova stagione, il cui titolo ufficiale è The Haunting of Bly Manor e che sarà ambientata nel 1987. Potete vedere le altre ... Leggi su movieplayer

Hill House 2 ha una data di uscita: in autunno 2020 la seconda seconda stagione della serie horror arriverà finalmente su Netflix dopo il grande successo della prima, inquietante stagione, uscita due ...

Midnight Mass: svelata la prima foto dal set della serie horror del regista di Hill House

Composto da sette episodi, il progetto segue le vicende degli abitanti di un’isola, che verrà ben presto sconvolta dall’arrivo di un giovane e misterioso prete, la cui presenza porterà ad uno strano ...

