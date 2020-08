Chiara Ferragni e Fedez, il tampone durante le vacanze in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) Le precauzioni, in questa prima estate post-Coronavirus, sono state attuate scrupolosamente dai Ferragnez, perché il rischio contagio fosse ridotto ai minimi termini. Ma la paura di aver contratto il Covid-19 in una Sardegna più affollata del dovuto è stata tale da indurre la famiglia a sottoporsi a tampone. A rivelarlo, attraverso le proprie Instagram Stories, è stato Fedez. «Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi», ha detto il rapper. «Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi», ha continuato, spiegando come sia stato il clima teso a spingere lui e Chiara Ferragni al test. Leggi su vanityfair

ChiaraTucci15 : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - elisavalente98 : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - IoPozzo : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - DiAnonima : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - sofijagds : @Ieogds RAGAAA MA QUELLA È CHIARA FERRAGNI -