Coronavirus in Italia, contagi ancora in aumento: 1210 in 24 ore (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA - Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia : sono 1.210, contro il 1.071 di ieri, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri,... Leggi su corrieredellosport

