Convention repubblicana o Convention "Trump's familiy"? (Di domenica 23 agosto 2020) Domani si accenderanno i riflettori sulla Convention repubblicana. Il Presidente Donald Trump accetterà la nomination alla candidatura alle presidenziali 2020. Dalle prime indiscrezioni, sembra che la maggior parte degli oratori all'evento faccia parte della famiglia Trump. La Convention repubblicana è proprietà di Trump Domani inizierà la Convention repubblicana per le presidenziali USA 2020. Durerà 4 …

Le parole di Maryanne Trump Barry in una registrazione diffusa dal Washington Post: «Mandò un altro a fare gli esami al posto suo». Donald Trump è «crudele, bugiardo e senza principi. E’ inaffidabile» ...22 agosto 2020 Il presidente Usa, Donald Trump, si recherà lunedì a Charlotte, in North Carolina, nel giorno in cui i delegati della convention repubblicana gli attribuiranno una nuova nomination per ...