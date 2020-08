Psg, Neymar: “Vincere per la storia. Messi e CR7? Sono di un altro pianeta” (Di sabato 22 agosto 2020) Vigilia di Champions in casa Bayern e Psg. A Lisbona va in scena l'atto finale della Champions League e per la prima volta i francesi avranno l'opportunità di alzarle la coppa.Neymar: "VOGLIAMO FARE LA storia"caption id="attachment 1008965" align="alignnone" width="300" Neymar (getty images)/captionTuchel potrà contare su un Neymar in ottima forma e lo stesso brasiliano alla vigilia ha presentato così il match: "Vincere questo trofeo è speciale, lo so. Ma vincerla con il Paris Saint-Germain vorrebbe dire fare lo storia del club. Sarà una sfida molto difficile, ma siamo preparati. Il Bayern ha molti buoni giocatori, però anche noi siamo a un livello molto alto e sento di non aver mai giocato così bene da quando Sono arrivato a Parigi". Poi ... Leggi su itasportpress

