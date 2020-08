Milan Ibrahimovic, rinnovo in stand by: difficile la sua presenza al raduno di lunedì (Di sabato 22 agosto 2020) Ibrahimovic non ha ancora dato una risposta al Milan sull’offerta di rinnovo e potrebbe non prendere parte al raduno di lunedì Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ancora in fase di stallo. L’attaccante svedese non ha ancora dato una risposta all’offerta ricevuta dalla dirigenza rossonera secondo quanto riportato da Sky Sport. A questo punto Ibrahimovic potrebbe non prendere subito parte al raduno del Milan che incomincerà lunedì 24 agosto. Il club rossonero spera che, durante il weekend, l’attaccante dia una risposta positiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

