UFFICIALE – Carpi, c’è il nuovo proprietario: i biancorossi passano a Simone Morelli (Di venerdì 21 agosto 2020) Carpi, c’è il nuovo proprietario: i biancorossi passano a Simone Morelli, l’ufficialità è arrivata tramite una nota stampa Il Carpi ha un nuovo proprietario. La società biancorossa, infatti, ha diramato una nota stampa per poter ufficializzare il passaggio di proprietà al Dott. Simone Morelli. Ecco il comunicato: «La società Carpi FC 1909 Srl comunica che in data 20 agosto è avvenuto il passaggio delle quote sociali alla nuova compagine presieduta dal Dott. Simone Morelli con atto a firma del Notaio Marco Malafronte. Mercoledì 26 agosto alle ore 12,30 presso gli ... Leggi su calcionews24

