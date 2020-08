Juve, Demiral scalda i motori e si allena. Si rivede anche Pjaca (Di venerdì 21 agosto 2020) Parte in anticipo, perché non ha più tempo da perdere. Merih Demiral ha iniziato ad allenarsi oggi, tre giorni prima rispetto al resto della squadra, con un obiettivo fisso in testa: convincere Pirlo ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Juve Demiral Juvemania, ma quale Benzema e Suarez! Pirlo, serve coraggio: ringiovanisci questa squadra

Finale di stagione. Mentre la travagliata stagione 2019/2020 sta volgendo ufficialmente (e finalmente…) al termine (mancano ormai solo gli atti finali di Europa ...

Blog: Come sfruttare il potenziale di Kulusevski?

In attesa di vederla in campo, molti di noi stanno cercando di indovinare come sarà la Juve di Pirlo. La mia idea è nota. Aborrisco le difese a 3, aumentare il numero di marcatori significa perdere di ...

