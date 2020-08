Brescia, Cellino: “Ora con due balli in discoteca i calciatori si sono infettati tutti“ (Di venerdì 21 agosto 2020) “A mio avviso la seconda ondata di positivi è peggiore della prima. Io ho avuto il virus ma senza sintomi, stavolta parliamo di giocatori che hanno 20 anni e sono a letto con la febbre. Se mi aspettavo maggior professionalità da parte dei calciatori? Abbiamo constatato nei mesi passati di poter limitare i danni usando attenzione, senza fare i cretini. Ora con due balli in discoteca i calciatori si sono infettati tutti“. Al solito Massimo Cellino, presidente del Brescia, non usa giri di parole intervenendo sulla situazione legata al Covid-19, malattia che lo ha toccato direttamente negli scorsi mesi. “Il nostro calciatore positivo – prosegue – lo abbiamo scoperto perché era in vacanza e ... Leggi su sportface

fanpage : #Cellino 'La situazione è peggio di prima' le parole del presidente del Brescia - capuanogio : Sul #CorSera il presidente #Cellino conferma che anche un giocatore del #Brescia è rientrato positivo al #COVID19 d… - FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - sportface2016 : #Cellino parla della situazione legata al #Covid_19 - GioGiachetti : RT @capuanogio: Sul #CorSera il presidente #Cellino conferma che anche un giocatore del #Brescia è rientrato positivo al #COVID19 dalle vac… -