Baldur's Gate 3 si svela in tanti nuovi dettagli tra durata, storia e molto altro (Di venerdì 21 agosto 2020) Baldur's Gate 3 è uno dei titoli più attesi dai fan degli RPG vecchio stile, ma quell'attesa sarà ancora bella lunga: il titolo Larian Studios è ancora privo di una data d'uscita definitiva e, con tutta probabilità, dovremo aspettare almeno la fine del 2021 prima di poterlo avere fra le mani.Non disperatevi però: Baldur's Gate 3 sarà disponibile a partire dal prossimo 30 settembre in Accesso Anticipato. In questo modo, i giocatori potranno provare il primo atto completo del gioco e fornire il proprio feedback agli sviluppatori.Proprio la versione Early Access del gioco è stato al centro della nuova intervista di Larian Studios, concessa ai microfoni di Google. Ricordiamo infatti che Baldur's Gate 3 è atteso non solo su PC, ... Leggi su eurogamer

