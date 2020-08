Torniamo a scuola con volantino MediaWorld: offerte Apple e Huawei dal 20 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Arrivano oggi 20 agosto alcune indicazioni importanti per coloro che vogliono sfruttare al massimo il volantino MediaWorld, scattato questo giovedì e valido per i prossimi dieci giorni, soprattutto per coloro che hanno nel mirino dispositivi Apple e Huawei. A differenza di quanto avvenuto con le altre offerte che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri, il focus odierno non si concentra sugli smartphone (contrariamente ai nostri standard), ma su prodotti che potrebbero rivelarsi molto utili per la scuola. Selezione di offerte Apple e Huawei con il volantino MediaWorld di fine agosto 2020 Non è un caso che la campagna inerente questo ... Leggi su optimagazine

cole0e_ : @louisahoy_ ma non fa nulla, torniamo a scuola tanto i ragazzi sono così bravi da mantenente il distanziamento e la… - CarloPaterno : @Cristia46590213 @pistoligno_gol Magari torniamo insieme alla scuola - miriana_mm17 : Molti miei coetanei hanno condiviso 1nd1gn4t1 il video di Damiano Er Faina, ma raga, torniamo un attimo alla realtà… - ccarolmoretti : RT @beatrcefranchin: non so voi ma secondo me a scuola non ci torniamo - beatrcefranchin : non so voi ma secondo me a scuola non ci torniamo -

Ultime Notizie dalla rete : Torniamo scuola “Torniamo a scuola!”, il bando della Fondazione per rispondere alle esigenze Città della Spezia Palio di San Floriano, si torna nel '700 e arriva il premio della Regione Marche

Non sembrava possibile invece il tour estivo dell'Ente Palio San Floriano andrà in scena anche in questo 2020 di emergenza sanitaria. Il 29 agosto è prevista la tappa ad Osimo per "Rivivi '700" dove t ...

Scuola, genitori e insegnanti bocciano mascherina in classe

A meno di un mese dall’apertura della scuola si attendono certezze: dall’arrivo dei banchi monoposto ai trasporti fino alle responsabilità e al da farsi in caso di alunno positivo. E le poche disposiz ...

