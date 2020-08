Jennifer Aniston non sa giocare a biliardo, il video con le reazioni di Courteney Cox è esilarante (Di venerdì 21 agosto 2020) Jennifer Aniston e Courteney Cox si sono sfidate a biliiardo e lo scontro, come dimostra un video pubblicato online, ha avuto risvolti esilaranti. Jennifer Aniston ha condiviso un esilarante video in cui si mostra la sua incapacità di giocare a biliardo grazie a una sfida con Courteney Cox, ben più esperta di lei. La star, facendo rifertimento alla serie cult di cui sono state protagoniste, ha scritto online: "Friends shouldn't let Friends play pool (especially when they suck)", ovvero "Gli amici non dovrebbero lasciare che gli Amici giochino a biliardo (specialmente quando fanno schifo))". Il filmato pubblicato da Jennifer Aniston si apre ... Leggi su movieplayer

