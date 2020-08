Varese, 'Guardate se devo operare questo 'frocio' di m...': reintegrato il primario che insultò un paziente omosessuale (Di mercoledì 19 agosto 2020) commenta E' stato reintegrato, tra lo sconcerto generale, il primario di chirurgia dell'ospedale di Cittiglio, Varese, accusato di aver pronunciato, a marzo, insulti omofobi contro un paziente sedato ... Leggi su tgcom24.mediaset

E' stato reintegrato, tra lo sconcerto generale, il primario di chirurgia dell'ospedale di Cittiglio (Varese) accusato di aver pronunciato, a marzo, insulti omofobi contro un paziente sedato e ...“Ma guardate se io devo operare questo froc.. di m… Non è giusto che in questo periodo di emergenza debba perdere tempo per operare questi froc..”. Nemmeno queste esclamazioni sono bastate per poter l ...