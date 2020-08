"Non parla col Barça da cinque giorni": Messi, addio già scritto: Koeman e Bartomeu fregati (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quale sarà il futuro di Lionel Messi? Il mondo del calcio attende la decisione del fuoriclasse argentino, che praticamente non rivolge parola agli esponenti del Barcellona da cinque giorni, ovvero da quando ha subito l'imbarazzante 8-2 per mano del Bayern Monaco nei quarti di Champions League. “Va via? Non so se sia da discutere se voglia restare o no. È il miglior giocatore del mondo, sarei felice di lavorare con lui”: così Ronald Koeman nella conferenza di presentazione. Il nuovo allenatore blaugrana non ha ancora parlato con Messi, così come non lo ha fatto il presidente Bartomeu, che ha ammesso di aver sentito finora soltanto il padre dell'argentino. Messi sembra essersi chiuso nel suo silenzio, che lascia ... Leggi su liberoquotidiano

È ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. "Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì", dice fra ...

Bimbo di Modica ucciso di botte. Le denunce inascoltate del padre: "Non parlava e aveva i lividi in viso"

Adesso non può fare altro che sfogarsi, esprimere rabbia e dolore: “Sono stato abbandonato, siamo stati abbandonati. Con chi me la prendo? Con chi non ha fatto nulla, nonostante avessimo capito”. Perc ...

