Il retroscena: Liverani e il Lecce, tutta la verità sulla rottura (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il comunicato è stato duro, eccessivo, violento. Il Lecce ha deciso di congedarsi così da Fabio Liverani, dimenticando un ciclo straordinario, fatto di due promozioni dalla C alla A e di una salvezza sfiorata. Una forma migliore sarebbe stata auspicabile, i rapporti possono finire ma con una stretta di mano, non così. Liverani ha forse preso troppo tempo prima di sciogliere le riserve, stamattina ha deciso di non accettare, rinunciando a un contratto che per la Serie B sarebbe stato di 750 mila euro netti a stagione con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione (ancora tre anni a Lecce) da 1 milione e 200 mila euro netti a stagione, staff compreso. Liverani ha meditato, non se l’è più sentita. La rottura con lo staff medico ... Leggi su alfredopedulla

