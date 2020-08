Finalmente ufficiale: Crisetig alla Reggina. Una trattativa partita il 25 giugno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lorenzo Crisetig è della Reggina. Finalmente è ufficiale, una trattativa che vi avevamo svelato il 25 giugno quando vi avevamo parlato di accordo raggiunto. Poi è stato necessario aspettare che Crisetig si liberasse dal Mirandes, cosa che è avvenuta puntualmente nei giorni scorsi. Ora l’annuncio, Il classe 1993 è un colpo di spessore per il centrocampo amaranto. Crisetig ha firmato un biennale. Foto: sito ufficiale Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

