Eriksen lancia l’Inter | “Questa volta voglio vincere”

Manca ormai poco alla sfida che potrebbe dare un significato diverso alla stagione dell'Inter, impegnata venerdì nella finale di Europa League contro il Siviglia. Al podcast del sito ufficiale del club nerazzurro, Eriksen suona la carica: "Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. È stato bello giocare la finale di Champions League l'anno scorso con il Tottenham, ma non è stato bello perderla. L'obiettivo è far sì che la situazione sia diversa quest'anno". Il danese commenta anche l'assenza dei tifosi: "Ci mancano, essere in finale così è diverso, ma ci giochiamo comunque un trofeo".

Captain89247727 : @grinz78golfer Per spezzare una lancia in favore di Conte Eriksen è un fuoriclasse, ma il 90% dei minuti giocati li… -

Non può mancare il riferimento all’imbarcata dei catalani in Champions League contro il Bayern sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport. Tutto proiettato a lunedì: “La sfida con lo Shakht ...

Inter, due rigori concessi dall'arbitro e tolti al video

Primo tempo, l'Inter raddoppia con Lukaku, così forte da segnare nonostante sia vittima di un fallo vistoso da parte di Tapsoba: se il belga non avesse fatto gol, pensiamo che sarebbe stato fischiato ...

