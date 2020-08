Zaia: «Mi sono pagato gli studilavorando nelle discoteche. È sbagliato demonizzarle» (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente veneto e i divieti del governo: impossibile fare diversamente ma la colpa è solo di qualche irresponsabile. E chiudere non risolverà tutto Leggi su corriere

dellorco85 : Altra imprecisione buttata in pasto al web non casualmente... Cmq sono curioso di vedere le scintille in Veneto tr… - Corriere : Zaia: «Mi sono pagato gli studi lavorando nelle discoteche. È sbagliato demonizzarle» - fattoquotidiano : Veneto, i distinguo di Zaia sui leghisti che hanno chiesto il bonus: “Non ricandidarli? Prima voglio parlarci, ci s… - 501_tot : RT @giannileft: @fattoquotidiano Zaia,c'è poco da capire,non c'è una 'seconda ondata',il virus è sempre stato qui,è stato grazie alle misur… - tiberiobagnarol : @Deiana_Luca9 A Treviso 20 su 38 sono positivi in una azienda, un nuovo focolaio, e lo dice Zaia che è più sveglio… -