Ufficiale | Jamil Wilson è un nuovo giocatore della Virtus Roma

ROMA - La Virtus Roma di coach Piero Bucchi ha ingaggiato Jamil Wilson, ala americana di 201 cm per 104 kg, lo scorso anno in forza all'Unics Kazan. Nato a Milwaukee (Wisconsin) il 21 novembre 1990, ...La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Jamil Wilson, ala Usa di 201cm per 104kg lo scorso anno in forza all’UNICS Kazan. Nato a Milwaukee (Wisconsin) il 21 novembre 1990, Wilson frequenta i ...