Niente tamponi, non può funzionare l'ostello della Caritas (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - I tamponi non arrivano, l'ostello non può funzionare, il rischio di contagio aumenta per chi vive per la strada e, al tempo stesso, può essere più facilmente infettato e infettare. Il caso viene sollevato dal quotidiano L'Avvenire, che in un reportage spiega: "nell'ostello della Caritas di Roma ci sono almeno settanta posti liberi per senza dimora. Eppure proprio di fronte sono accampati a decine, con tendine e ripari di fortuna. Un accampamento di fragili e scartati, vittime di lentezze e inefficienze. Il traffico scorre a fianco di questi disperati, la città li ignora, soprattutto quella istituzionale". Una richiesta avanzata da mesi "Mentre, giustamente, ci si preoccupa dei turisti che tornano dall'estero, si ... Leggi su agi

sole24ore : Coronavirus, negli aeroporti lombardi ancora niente test. Tamponi al via invece negli scali romani e veneti… - LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - sole24ore : Caos tamponi, niente test in porti e aeroporti sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia… - longhiwilvit : RT @andreavianel: A Milano in aeroporto niente tamponi per chi arriva dai paesi a rischio, nessuna organizzazione di controllo e test come… - sabrinatehilim : RT @andreavianel: A Milano in aeroporto niente tamponi per chi arriva dai paesi a rischio, nessuna organizzazione di controllo e test come… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente tamponi Niente tamponi, non può funzionare l'ostello della Caritas AGI - Agenzia Giornalistica Italia Francesca e l’incubo in Sardegna. “Niente tamponi, ora è il panico”

All’interno c’è una potentissimo (e nuovissimo) macchinario capace di analizzare 750 tamponi al giorno, ma l’Assessorato alla Sanità non ha ancora creato la rete di laboratori richiesta dal Ministero ...

Positivi dall’estero, tamponi a singhiozzo E nessun controllo per chi rientra in auto

Ma per chi viene da quei tre Paesi, niente tamponi. Una distorsione evidente. Tra le Regioni che si stanno comportando meglio c’è il Veneto, che ha effettuato 13.919 tamponi su chi è rientrato da ...

All’interno c’è una potentissimo (e nuovissimo) macchinario capace di analizzare 750 tamponi al giorno, ma l’Assessorato alla Sanità non ha ancora creato la rete di laboratori richiesta dal Ministero ...Ma per chi viene da quei tre Paesi, niente tamponi. Una distorsione evidente. Tra le Regioni che si stanno comportando meglio c’è il Veneto, che ha effettuato 13.919 tamponi su chi è rientrato da ...