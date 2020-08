MSC Grandiosa fa tappa a Napoli: passeggeri con braccialetto anti-covid (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTutti i passeggeri che salgono a bordo della Msc Grandiosa, prima nave da crociera ad essere ripartita in epoca post covid, sono muniti di un braccialetto elettronico che registra i nominativi delle persone con cui sono entrati in contatto per un tempo superiore ai 15 minuti e ad una distanza inferiore a un metro. Il dispositivo consente così, qualora a bordo si registri un caso di positività al Coronavirus, di effettuare l’indagine epidemiologica e risalire ai contatti avuti nei tre giorni precedenti così da isolare i soggetti per i test. La procedura è stata illustrata da Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere, nel giorno in cui la nave ammiraglia della compagnia dell’armatore sorrentino Gianluigi Aponte ha fatto ... Leggi su anteprima24

