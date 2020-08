Flavio Briatore chiude il Billionaire: che attacco al sindaco! (Di martedì 18 agosto 2020) Flavio Briatore chiude il Billionaire a Porto Cervo ed attacca il sindaco del comune sardo di Arzachena: l’imprenditore scatenato Flavio Briatore chiude il Billionaire di Porto Cervo, in Sardegna. Una decisione sofferta che l’imprenditore residente a Montecarlo ha spiegato in un video sul suo profilo Instagram. Briatore si è scagliato contro il sindaco di Arzachena, competente per quanto riguarda la zona della Costa Azzurra lì dov’è il locale. La motivazione, secondo il piemontese, è stata una restrizione ancora maggiore del decreto di Conte attivata dal primo cittadino del Paese sardo, totalmente ingiustificata considerata la situazione dei contagi in Costa Smeralda. “L’ennesimo ... Leggi su bloglive

