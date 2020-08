Elisa di Rivombrosa, Undicesima Puntata: Lucrezia Vuole Avvelenare Elisa! (Di martedì 18 agosto 2020) Elisa di Rivombrosa, trama Undicesima Puntata: Lucrezia fa il possibile per togliere la vita ad Elisa ed anche a Martino, ma i suoi piani falliscono. Intanto Fabrizio capisce che lei è tra i congiurati, ma accade qualcosa di imprevisto…. Elisa di Rivombrosa arriva alla sua Undicesima Puntata e la povera Scalzi fa sempre più difficoltà a portare avanti la sua relazione con Fabrizio. Questo a causa della presenza di Lucrezia, che si dimostra sempre più spietata ed è disposta a tutto pur di avvicinarsi al conte Ristori come una volta. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Elisa di ... Leggi su uominiedonnenews

