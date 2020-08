David Silva Lazio, Tare: «Rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo» (Di martedì 18 agosto 2020) David Silva Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare non le manda a dire. Ecco le sue dichiarazioni dopo il mancato trasferimento Il mancato trasferimento alla Lazio di David Silva continua a far discutere. Il direttore dei biancocelesti Igli Tare ha rilasciato una nota sul sito ufficiale dei capitolini per poter esprimere il suo dissenso: «Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande Rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo»: parole dure, ma decisamente incisive dopo la scelta dello spagnolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

