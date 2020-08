Covid: tamponi agli aeroporti, 27 positivi a Fiumicino e Ciampino (Di martedì 18 agosto 2020) I tamponi effettuati negli aeroporti romani di Ciampino e Fiumicino hanno fatto registrare altri 27 casi di positività. Proseguono i controlli negli scali di tutta Italia. L’emergenza Covid in Italia prosegue anche grazie ai numerosi casi di ritorno da vacanze o viaggi nei paesi esteri o in altre zone dello Stivale. Nell’ultima settimana molti giovani, di ritorno da Malta, Grecia e Croazia, sono risultati positivi al tampone. Tra l’altro come altri rientrati dalla Sardegna ora sono in isolamento domiciliare. Proprio sull’isola il caso della Maddalena, dove è stato scoperto un caso di positività nello staff di un resort, ha di fatto bloccato la partenza di 450 turisti. Intanto negli ... Leggi su bloglive

