Aumento pensioni invalidità, ultime al 18 agosto: una testimonianza, importo e platea (Di martedì 18 agosto 2020) Riceviamo e pubblichiamo un lungo e interessante commento relativo all’Aumento delle pensioni di invalidità che ci ha rilasciato il Sigr Massimiliano sul sito, prima di procedere alla pubblicazione ho inoltrato lo stesso alla Vice Presidente Inps che così ha commentato, avvalorandone il contenuto: “ la testimonianza é solo una parte della casistica e dimostra che non é semplificabile, se si vuole essere seri, con un importo uguale per tutti, come in questi giorni sta accadendo”. Vero é che nei giorni scorsi proprio per ovviare dai dubbi circolanti su importo e platea, abbiamo avuto modo di ospitare sul sito, e di questo gliene siamo grati, il segretario nazionale SPI CGIL Raffaele Atti, qui il link all’articolo per chi si fosse ... Leggi su pensionipertutti

