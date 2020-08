Live Inter-Shakhtar 1-0: Mandrakata di Lautaro ma il portiere ferma il pallonetto (Di lunedì 17 agosto 2020) Inter e Shakhtar Donetsk si giocano a Dusseldorf l'accesso alla finalissima di Europa League. Entrambe sono ''rotolate'' nella seconda competizione europea dopo il terzo posto nel... Leggi su ilmattino

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - TV8it : La sfida si fa sempre più emozionante, questa sera non potete perdere lo scontro a un passo dalla finale fra Inter… - SkySport : Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni ? Semifinale di Europa League Alle 21 l'Inter sfida lo Shakhtar Ma… - fcin1908it : LIVE #InterShakthar 1-0 (57'): Ammonito Taison per fallo su Bastoni. Si abbracciano Barella e Lukaku dopo il diverb… - arderei_lomondo : RT @cmdotcom: #InterShakhtar, la #MOVIOLA LIVE: mano di #Gagliardini, gli ucraini chiedono un rigore -

Ultime Notizie dalla rete : Live Inter Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, il risultato in diretta LIVE della semifinale di Europa League Sky Sport Inter-Shakhtar 1-0 al 45': ci pensa il “toro” Lautaro – LIVE

Scendono in campo per le semifinali di Europa League, sempre in Germania, Inter-Shakhtar. Ecco sintesi e tabellino. Inter-Shakhtar, risultato e la sintesi della bellissima sfida di Europa League E’ l’ ...

Live Inter-Shakhtar 1-0: Finisce il primo tempo con il vantaggio di Lautaro

Inter e Shakhtar Donetsk si giocano a Dusseldorf l'accesso alla finalissima di Europa League. Entrambe sono ''rotolate'' nella seconda competizione europea dopo il terzo posto ...

Scendono in campo per le semifinali di Europa League, sempre in Germania, Inter-Shakhtar. Ecco sintesi e tabellino. Inter-Shakhtar, risultato e la sintesi della bellissima sfida di Europa League E’ l’ ...Inter e Shakhtar Donetsk si giocano a Dusseldorf l'accesso alla finalissima di Europa League. Entrambe sono ''rotolate'' nella seconda competizione europea dopo il terzo posto ...