Escursionista sbaglia il sentiero sul Gran Sasso: salvato (Di lunedì 17 agosto 2020) Era con due amici per una passeggiata nella zona di Pizzo Cefalone, sul versante aquilano del Gran Sasso, quando ad un tratto, un giovane di 24 anni di Firenze, si allontana dagli amici. Il giovane toscano imbocca un sentiero che passa per i prati, sotto la parete di Pizzo Cefalone, ma invece di procedere verso il sentiero che va a destra, sbaglia strada, e va verso un canale a sinistra, pensando di avvicinarsi a Campo Imperatore (L’Aquila). Il percorso sbagliato lo porta però in piena parete nord est di Pizzo Cefalone, una parete ripida e sopra un salto di roccia di 40 metri. Gli amici preoccupati per il compagno scomparso, allertano il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo che con l’equipe medica, a bordo dell’elicottero del 118, decolla ... Leggi su meteoweb.eu

