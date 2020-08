Dall’Uruguay, l’Ajax sta studiando il clamoroso ritorno di Luis Suarez (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Ajax starebbe studiando il clamoroso ritorno di Luis Suarez. Secondo Teledoce, canale televisivo uruguaiano, l’attaccante del Barcellona è finito nel mirino del club olandese, dove ha già giocato per quattro anni a inizio carriera tra il 2007 e il 2011. Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, sta studiando l’operazione Suarez, legato al Barça da un contratto che scadrà tra un anno e corteggiato anche da alcuni club della MLS americana e persino dal Qatar. La rivoluzione in atto in Catalogna potrebbe portare a diverse cessioni eccellenti e per questo l’Ajax può sognare il ritorno di Suarez. Leggi su sportface

sportface2016 : #Calciomercato Secondo rumors dall'Uruguay, l'#Ajax starebbe studiando il clamoroso ritorno di Luis #Suarez -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Uruguay l’Ajax