Cavani: «Benfica? Niente di definito ma è una grande squadra» (Di lunedì 17 agosto 2020) Edinson Cavani ha commentato il suo possibile passaggio al Benfica: queste le parole dell’attaccante uruguaiano Edinson Cavani ha commentato il suo possibile trasferimento al Benfica. Queste le parole del Matador a diversi media locali che l’hanno intercettato in aeroporto prima di lasciare l’Uruguay per tornare in Europa. Cavani – «Con il Benfica non c’è Niente. Hanno parlato e ci sono stati incontri, come anche con altre squadre, ma di definito non c’è Niente. Il Benfica è una grande squadra, con un ottimo curriculum. Ha accolto molti connazionali. Come può non essere una squadra che mi attrae? Se ... Leggi su calcionews24

