Setien ai saluti, monte ingaggi da tagliare, elezioni anticipate? Barcellona nel caos (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo la depressione, il caos. Il Barcellona è tornato frantumato da Lisbona e mettere insieme i cocci non è semplice. Facile parlare di fine ciclo, meno trovare le soluzioni per iniziarne uno nuovo. ... Leggi su gazzetta

infoitsport : Barcellona, Setien ai saluti: da Allegri a Pochettino, i nomi - framontesanto84 : Il #Barcellona , dopo Roma e Liverpool, prende un’altra storica imbarcata che suggella 3 anni di scelte disastrose… -

Ultime Notizie dalla rete : Setien saluti

La Gazzetta dello Sport

Il tonfo del Barcellona in Champions segna, probabilmente, la fine dell’avventura di Setien: da Allegri a Pochettino, i possibili sostituti Fuori dalla coppa del Re già a gennaio, secondo in campionat ...Non basta l'umiliazione subita in Champions League contro il Bayern Monaco, nelle ultime ore il Barcellona ha dovuto fare i conti anche con la positività al coronavirus di Samuel Umtiti. «Dopo i test ...