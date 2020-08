Per i pm Viviana Parisi non ha camminato a lungo nel bosco: «Le scarpe erano pulite». E spunta la pista dell’aggressione dei cani (Di domenica 16 agosto 2020) Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta lo scorso 8 agosto nelle campagne di Caronia (Messina), una volta scesa dall’auto, non deve aver fatto molta strada. Le sue scarpe erano «solo un po’ graffiate ma ancora abbastanza pulite». La donna sarebbe caduta dal traliccio subito dopo, ma resta ancora l’incognita del figlio Gioele che ancora non si trova. Era con lei? Gli inquirenti sono convinti che il piccolo fosse in auto, che probabilmente si trovava nel sedile posteriore, ma senza cintura. L’ultima ipotesi è quella che, a seguito dell’incidente, Gioele sia rimasto ferito mortalmente e così la madre, in preda al panico (non solo legato al suo stato di salute mentale, ma anche al fatto di aver mentito al marito sulla destinazione del ... Leggi su open.online

