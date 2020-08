Migranti: Lamorgese non dà i numeri, riconosce l’aumento degli sbarchi e annuncia navi e caserme per la quarantena dei positivi (Di sabato 15 agosto 2020) La Caporetto dell'immigrazione con la ripresa degli sbarchi in quantità viene celebrata dal governo con due annunci devastanti: più navi e più caserme per la quarantena dei clandestini invece di fermarli in mare e rimandarli indietro, afferma Gasparri Leggi su firenzepost

LegaSalvini : Matteo Salvini e l'accoglienza dei migranti: 'Positivi al coronavirus e strano intreccio tra coop e Prefettura, int… - RaiNews : Forte crescita degli arrivi di migranti nell'ultimo anno: sono 21.618 tra l'1 agosto 2019 ed il 31 luglio 2020 cont… - Adnkronos : #Migranti, #Lamorgese: 'Aumento arrivi dovuto a sbarchi autonomi' - morena_bonezzi : RT @tempoweb: Sbarchi migranti +148,7%, Lamorgese si arrende: non so come fermarli - nicolettagrima2 : RT @tempoweb: Sbarchi migranti +148,7%, Lamorgese si arrende: non so come fermarli -