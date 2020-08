La rete “ruba” l’Assunzione di Maria per rilanciare la legalizzazione della Marijuana (e l’idea diventa virale) (Di sabato 15 agosto 2020) Furbi i tanti utenti di Twitter che, approfittando di una giornata particolare come questa, ovvero la ricorrenza cattolica dell’Assunzione di Maria al cielo, hanno pensato bene di usarla come pretesto per sollevare uno dei temi più spinosi degli ultimi anni: la legalizzazione della cannabis con l’hashtag #LegalizeIt ma anche #AssuzionediMaria o #Maria. Twitter nel giorno di Ferragosto è invaso di post come: «Ti assumo Maria per la gioia di anima e corpo, amen», «L’unica Assunzione di Maria auspicabile è quella della cannabis» e «Preghiamo fratelli perché, per intercessione di Maria Assunta, i politici si sveglino e si diano una mossa a ... Leggi su open.online

