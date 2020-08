"Io musa di Newton, algida solo nelle foto La vita in passerella? Un bellissimo bluff" (Di sabato 15 agosto 2020) A 57 anni la supermodella romana ripercorre la sua carriera. Ha lavorato per i più grandi stilisti fino a diventare un'icona di stile "Non mi sento irraggiungibile. La moda mi ha dato indipendenza ed ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : musa Newton "Io musa di Newton, algida solo nelle foto La vita in passerella? Un bellissimo bluff" QUOTIDIANO.NET "Io musa di Newton, algida solo nelle foto La vita in passerella? Un bellissimo bluff"

di Massimo Cutò "La mia vita in passerella? È stata tutta una commedia, un gioco, un grande bluff. Ho recitato una parte: guardo indietro e mi sembra la storia di un’altra". Se lo dice lei, sarà così.

di Massimo Cutò "La mia vita in passerella? È stata tutta una commedia, un gioco, un grande bluff. Ho recitato una parte: guardo indietro e mi sembra la storia di un’altra". Se lo dice lei, sarà così.