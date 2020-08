GP Austria: duro botta e risposta tra Petrucci e Espargaro dopo le Qualifiche (Di sabato 15 agosto 2020) Non è stato un post Qualifiche tranquillo quello di Danilo Petrucci e Aleix Espargaro , che non se le sono mandate a dire dopo lo screzio avuto in Q1 . Durante il penultimo dei suoi giri lanciati, il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Non è stato un post Qualifiche tranquillo quello di Danilo Petrucci e Aleix Espargaro, che non se le sono mandate a dire dopo lo screzio avuto in Q1. Durante il penultimo dei suoi giri lanciati, il pi ...

Moto:Austria;Aprilia, giornata dura per piloti ma passo c'e'

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Anche se la posizione in griglia dopo la qualifica non è quella, strepitosa di Brno, c'è ottimismo nelle parole di Aleix Espargarò al termine del sabato in Austria. Su una pist ...

