“Al Bano e Loredana Lecciso pronti al matrimonio, ma il figlio Yari è contrario” (Di sabato 15 agosto 2020) Al Bano e Loredana Lecciso pronti a convolare a nozze, nonostante il figlio Yari sia contrario. È quanto rivela il settimanale Nuovo, secondo cui la coppia avrebbe ritrovato la serenità dopo la rottura e le recenti crisi e ora sarebbe pronta a coronare i 10 anni di amore unendosi in matrimonio. Un’unione però che non sarebbe gradita a Yari Carrisi, il figlio del cantante di Cellino San Marco e Romina Power che, sempre a detta del rotocalco, starebbe cercando di ostacolarlo per via dei suoi disaccordi con la compagna del padre, da cui ha avuto anche due fratelli. “Tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina“, ... Leggi su ilfattoquotidiano

