The Ritual Begins at Sundown – Robby Krieger e la rivisitazione jazz dei Doors (Di venerdì 14 agosto 2020) The Ritual Begins at Sundown è il nono album solista di Robby Krieger e il primo dopo dieci anni. È un tuffo profondo in un lato jazz del suo modo di suonare che, più di cinque decenni fa, non avrebbe mai pensato nemmeno di avere. Krieger ha co-scritto otto dei 10 brani interamente strumentali dell’album con il collaboratore di lunga data Arthur Barrow. Le altre due selezioni sono nuove interpretazioni di “Yes, The River Knows“, una canzone dell’album del 1968 dei The Doors Waiting for the Sun, e “Chunga’s Revenge”, la title track di un album solista di Frank Zappa del 1970. Robby Krieger e il jazz Molto prima che incontrassero un paio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

A dieci anni esatti dall'ultimo lavoro da studio e dopo aver passato lungo tempo on the road a rievocare il mito dei Doors, Robby Krieger torna a pubblicare nuova musica. The Ritual Begins At Sundown

