Scuola, tra un mese il rientro. E i presidi lanciano l’allarme: «Non abbiamo i tempi e non abbiamo gli spazi» (Di venerdì 14 agosto 2020) Un mese esatto. Mancano 31 giorni al ritorno a Scuola degli studenti italiani, bloccati alle scrivanie delle loro case da marzo di quest’anno. Quello che sembrava il lontano “orizzonte autunno”, quello della convivenza con il Coronavirus nell’ipotetica seconda ondata, è praticamente arrivato. Ma proprio come accaduto nella Fase 2 con la riapertura delle imprese, dei cantieri e delle fabbriche, anche in questo caso la corsa alla «nuova normalità» sembra lasciare scoperti ancora troppi nervi. Anche per la Scuola – di ogni ordine e grado – restano da risolvere i fondamentali: i tempi e gli spazi. Se per la didattica a distanza valeva il principio d’emergenza – per cui ogni difficoltà, anche grave, poteva essere ... Leggi su open.online

