Rientro a scuola, salta il metro di distanza obbligatorio (per i primi mesi). Così il Comitato “salva” Azzolina (Di venerdì 14 agosto 2020) È caos sulla riapertura delle scuole. Da una parte la necessità di far ritornare i ragazzi tra i banchi, dall’altra l’obbligo del distanziamento sociale per contenere la pandemia del Coronavirus. Il Comitato tecnico scientifico, appreso delle carenze di aule e di banchi, ha stabilito che, nel caso in cui non fosse possibile garantire la distanza di un metro tra un alunno e l’altro, sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni. Questo «al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico» precisano. In nome del diritto allo studio, dunque, salta il vincolo della distanza di sicurezza. L’app Immuni In altre parole, se rimarranno le classi pollaio, se non arriveranno in tempo i ... Leggi su open.online

AzzolinaLucia : Da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione potete trovare, in un’unica sezione, tutte le informazioni sul rient… - AnnaAscani : Dopo le linee guida 0-6 e l’ordinanza sull’organico arriva la firma, importantissima, del protocollo di sicurezza c… - AngelaComitoNF : @GiuseppeConteIT SIGN.. CONTE VISTA LA SITUAZIONE È GLI AUMENTI DI CASI DI GIORNO IN. GIORNO. I PRIMI FOCOLAI CHE S… - comunica_rp : Immuni strumento chiave per il rientro a scuola - asrclaudio : @MMmarco0 Esatto quello che pensavo anche io da diverse tempo chiamandolo rientro a scuola alla bucio de culo nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Ritorno a scuola, il Cts: metro non obbligatorio per i primi mesi. E gli studenti delle superiori scarichino... Corriere della Sera Scuola: presidi, metro non obbligatorio? Tanto rumore per nulla

“Pensavamo di vivere in una tragedia, e invece era una commedia: Tanto rumore per nulla di William Shakespeare!” Questo il commento di Antonello Giannelli, Presidente dell’ANP, alla notizia del nuovo ...

Scuola, ennesima pagliacciata "Il distanziamento non serve"

E ancora: «Si nasconde sulla polemica banchi il nodo politico principale: non investire strutturalmente sul sistema di istruzione» taglia corto Pino Turi, segretario generale Uil Scuola. Cruscotto e p ...

“Pensavamo di vivere in una tragedia, e invece era una commedia: Tanto rumore per nulla di William Shakespeare!” Questo il commento di Antonello Giannelli, Presidente dell’ANP, alla notizia del nuovo ...E ancora: «Si nasconde sulla polemica banchi il nodo politico principale: non investire strutturalmente sul sistema di istruzione» taglia corto Pino Turi, segretario generale Uil Scuola. Cruscotto e p ...