Incidente nel Cuneese, la mamma di Camilla: “Aveva visto 7 stelle cadenti quella sera, è accaduto quello che doveva accadere” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Ho parlato con le sue amiche, avevo bisogno di vederle e di sapere com’era Camilla quella sera. Ed era felice, mi hanno detto, era tutto perfetto… Aveva visto sette stelle cadenti“: lo ha raccontato, in un’intervista a Repubblica, Laura Lucchino, la madre di Camilla Bessone, 15 anni, una delle vittime dell’Incidente nel Cuneese in cui sono morti 5 ragazzi. “Non sono andata sul posto, non ho chiesto nulla sulla dinamica. Solo una cosa si può dire: io sono una grande amante della montagna e dico che è la montagna che comanda, siamo noi che dobbiamo essere attenti. Forse loro non hanno fatto abbastanza attenzione. Lo dico senza polemica, anzi per fermare qualunque polemica su ... Leggi su meteoweb.eu

